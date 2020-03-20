Кроме того, министерство транспорта Италии предписало членам экипажа итальянских круизных лайнеров, возвращающихся из-за рубежа, пройти тесты на коронавирус. Если они покажут отрицательный результат, то им все равно предписано уйти на карантин. Распоряжение будет действовать до 3 апреля.

Накануне премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что все ограничения, действующие в стране в рамках мер борьбы с распространением коронавируса, должны быть продлены и в апреле.

В Италии заражение выявили у более чем 41 тыс. человек, свыше 3,5 тыс. скончались после заражения коронавирусом.

В стране действуют жесткие меры, при помощи которых власти пытаются ограничить распространение вируса. В частности, в стране закрыли все учебные заведения, не работают театры, кинотеатры, музеи, кафе, бары и рестораны. Жителям предписано без острой необходимости не выходить из дома, однако итальянские власти отмечают, что это распоряжение часто игнорируется.