"Бронь отелей и санаториев на майские праздники и летний период составляет порядка 35-90%. Кроме того, отмечаем серьезный всплеск бронирований со стороны ведущих федеральных туроператоров", — сказал Волченко в пятницу на совещании в региональном правительстве по предупреждению распространения коронавируса.

Министр уточнил, что сейчас средства размещения Крыма загружены на 30-50%. "В части отмены бронирований в отелях и санаториях поступают единичные запросы, на уровне прошлого года и уровня до введения режима повышенной готовности", — отметил он.

Глава региона Сергей Аксенов, несмотря на эти показатели, поручил министерству подготовиться к худшему сценарию и проработать возможные меры поддержки бизнеса.

"С учетом того, что заграница будет закрыта, надо ожидать увеличения турпотока, но вы должны рассмотреть самый плохой вариант развития событий. Хочешь мира, готовься к войне. Если все будет наоборот, срыв курортного сезона означает, что у нас большое количество людей может остаться без работы, без доходов", — пояснил он.

В Крыму и Севастополе с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности, отменены все массовые мероприятия. По последним данным регионального управления Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением на дому остаются 316 человек, на карантине в больницах — 18 пациентов, диагноз "коронавирус" ни у кого из них не подтвержден.

Вспышка пневмонии, вызванная ранее неизвестным типом коронавируса, зафиксирована в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Позднее COVID-19 распространился за пределы КНР и затронул более 150 стран. Смертность от нового коронавируса составляет примерно 3%. По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в России заразились 199 человек.