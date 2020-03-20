Ростуризм в четверг рекомендовал туроператорам временно воздержаться от отправки туристов на территорию иностранных государств и оказать максимальное содействие туристам в перебронировании сроков совершения путешествия на более поздний срок.

«В связи с рекомендацией Федерального агентства по туризму TUI Россия вынуждено аннулирует туры по всем направлениям (в зарубежные страны) с датой вылета с 20 марта по 30 апреля 2020 года и предлагает перебронировать тур на направление «Россия», перенести сроки тура на более поздний срок – после 30 апреля 2020 г, перенести сумму оплаты по аннулированной заявке в счет оплаты будущей заявки тех же туристов», — сообщили в компании порталу «Интерфакс-Туризм».

16 марта о приостановке продаж туров, круизов и бронирования отелей заявил европейский туристический холдинг TUI Group.