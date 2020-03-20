По данным университета, на 10:43 мск в мире зарегистрирована 10 031 смерть от коронавируса. При этом в Италии к настоящему моменту зарегистрировано больше смертей, чем в лидировавшем до недавних пор по этому показателю Китае — 3 405 против 3 133.

По официальным данным, свыше 244 тыс. человек в мире в разное время заразились Covid-19, при этом свыше 86 тыс. уже выздоровели. Больше всего выздоровевших в Китае, Иране, Италии и Южной Корее.

Наибольшее число случаев заражения на данный момент выявлено в Китае, Италии, Иране, Испании и Германии.