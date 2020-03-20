"Российский турбизнес в условиях кризиса, вызванного коронавирусом, столкнулся с еще одной проблемой: страховые компании начали массово отказывать туроператорам в страховании, что грозит множеству компаний уходом с рынка уже в апреле", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в АТОР.

В ассоциации напомнили, что, согласно закону о туризме, туроператорам необходимо иметь финансовое обеспечение ответственности перед потребителями. При этом оно может иметь как вид договора страхования финансовой ответственности туроператора, так и банковской гарантии — но второй вариант крайне непопулярен.

По данным АТОР, сейчас из 535 туроператоров, занимающихся выездным туризмом, 357 имеют минимальный размер финобеспечения в виде страховки в размере 10 млн рублей , 139 компаний – в размере 50 млн рублей. Только 39 туроператоров имеют страховку в размере, превышающем 50 млн рублей. В целом суммарный объем финансовой ответственности туроператоров перед потребителями, обеспеченной страховыми договорами, сейчас составляет более 23 млрд рублей.

"На беспрецедентную ситуацию в туризме, связанную с закрытием большинства туристических направлений из-за распространения коронавируса, первыми отреагировали страховые компании, которые массово начали отказывать туроператорам в страховании. Мы понимаем, что нести возможные риски не хочет ни одна компания, однако в настоящее время подобное можно расценить исключительно как подрыв всей туристической отрасли", – говорится в обращении АТОР в ЦБ РФ.

Ситуация усугубляется тем, что у большинства туроператоров сейчас заканчиваются сроки действия договоров страхования финансовой ответственности, а подать сведения в Ростуризм о новом договоре страхования необходимо не позднее 15 апреля 2020 года.

При этом даже у компаний, заранее (в январе-феврале) получивших согласие на заключение нового договора страхования, сейчас возникла проблема с его подписанием, так как страховщики отзывают достигнутые договоренности.

"Очевидно, что туроператоры, испытывающие в настоящее время небывалое давление со стороны потребителей, партнеров, государственных надзорных органов, к которому они не были готовы, так как никто не мог предвидеть наступление мировой пандемии, сейчас вынуждены в одиночку решать практически неразрешимую проблему с получением финансового обеспечения, без которого в апреле они будут исключены из реестра", – констатируют в АТОР.

В ассоциации подчеркнули, что за более чем десятилетний период действия института страхования туроператоров страховые компании имели возможность накопить значительные финансовые фонды, обеспечивающие возможность страхования этого сегмента бизнеса. Только по договорам на медицинское страхование туристов размеры страховых премий, выплаченных туроператорами, исчисляются миллиардами рублей.

В АТОР попросили ЦБ разрешить сложившуюся ситуацию путем предоставления необходимой поддержки страховым компаниям, которая простимулирует их продлить действующие договоры страхования финансовой ответственности туроператоров перед потребителями. Ассоциация попросила о безотлагательном рассмотрении вопроса.