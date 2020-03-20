В пятницу соцсетях появилось видео инцидента в красноярском аэропорту, на котором видно, как в закрытом помещении находится большое число пассажиров, в том числе с маленькими детьми, а направления на карантин всем по очереди оформляют четыре сотрудника Роспотребнадзора. По словам очевидцев, некоторым приходилось ждать своей очереди до полутора часов.
Затем несколько мужчин проходят к выходу из аэропорта, преодолевая оцепление полиции. По информации свидетелей, они не получили направление на карантин. После чего оставшихся в охранной зоне пассажиров выпустили из аэропорта.
Как сообщили журналистам в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, тем, кому не удалось из получить направления, их доставят на дом.
"В настоящее время проблема решена. Лицам, которые не получили направления в аэропорту, доставят их по месту пребывания. Если кто-то не оставил данные, то нужно позвонить по телефону "горячей линии" Роспотребнадзора", — сказал сотрудник пресс-службы.
19 марта Роспотребнадзор выпустил постановление, согласно которому все лица, прибывающие в Россию из-за рубежа, будут обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию, начиная со дня прибытия, в связи с угрозой распространения коронавируса.