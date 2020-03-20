"Вчера в районе семи вечера из Утапао (Паттайя, Таиланд — ИФ) 652 пассажира прибыли на двух рейсах. У них были претензии, что очень долго выдавались предписания о карантине. Сотрудники линейного отдела полиции осуществляли охрану порядка, и несколько человек вышли за пределы охранной зоны", — сказал собеседник агентства.

В пятницу соцсетях появилось видео инцидента в красноярском аэропорту, на котором видно, как в закрытом помещении находится большое число пассажиров, в том числе с маленькими детьми, а направления на карантин всем по очереди оформляют четыре сотрудника Роспотребнадзора. По словам очевидцев, некоторым приходилось ждать своей очереди до полутора часов.

Затем несколько мужчин проходят к выходу из аэропорта, преодолевая оцепление полиции. По информации свидетелей, они не получили направление на карантин. После чего оставшихся в охранной зоне пассажиров выпустили из аэропорта.

Как сообщили журналистам в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю, тем, кому не удалось из получить направления, их доставят на дом.

"В настоящее время проблема решена. Лицам, которые не получили направления в аэропорту, доставят их по месту пребывания. Если кто-то не оставил данные, то нужно позвонить по телефону "горячей линии" Роспотребнадзора", — сказал сотрудник пресс-службы.

19 марта Роспотребнадзор выпустил постановление, согласно которому все лица, прибывающие в Россию из-за рубежа, будут обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию, начиная со дня прибытия, в связи с угрозой распространения коронавируса.