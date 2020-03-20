Президент страны Жовенель Моиз сообщил, что заболевших поместили в карантин. Он не стал рассказывать о пациентах подробнее из опасений за их безопасность, отмечает агентство.

Моиз пообещал закрыть все аэропорты, школы, фабрики и порты, чтобы помешать распространению заболевания. Несколькими днями ранее Гаити закрыла границу с Доминиканской республикой, развитым туристическим направлением, где зарегистрировано 34 случая коронавируса и две смерти заболевших. По данным Всемирного банка, Гаити — беднейшая страна Западного полушария. В 2018 году ВВП страны на душу населения составлял $870. Такое состояние экономики вызывает опасения, что страна не сможет справиться с распространением коронавируса, отмечает AP.