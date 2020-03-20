"Третий спецрейс "Аэрофлота" вылетел 20 марта из Ташкента в Шереметьево в 5:20 (3:20 мск — ИФ) с 323 гражданами России на борту", — сказал представитель посольства.

Ранее "Аэрофлот" уже осуществил два чартерных рейс по маршруту "Ташкент-Москва", которым эвакуировал 282 и 188 россиянин соответственно. Помимо этого, авиакомпания Uzbekistan Airways также доставила в РФ 248 российских граждан.

По данным дипмиссии РФ в Узбекистане, в настоящее время согласовывается рейс "Аэрофлота" по этому маршруту на 21 марта для вывоза российских граждан.

Как сообщалось 15 марта, у жительницы Узбекистана, вернувшейся из Франции, был выявлен первый в республике случай заражения коронавирусом COVID-19. В этот же день правительство Узбекистана приняло решение о приостановке транспортного сообщения со всеми странами. На сегодняшний день в республике зарегистрировано уже 23 случая заражения.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.