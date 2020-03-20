"В этот период глобального кризиса в области здравоохранения мы думаем о жертвах COVID-19 и выражаем нашу солидарность со всеми, кто борется с этой болезнью. Сегодня мы приняли следующее решение: Каннский кинофестиваль не может быть проведен в запланированные сроки, с 12 по 23 мая", — сообщили организаторы.

Они отметили, что будут следить за ситуацией, и выразили надежду на проведение фестиваля в конце июня — начале июля 2020 года.

Организаторы Каннского кинофестиваля намерены в дальнейшем проводить консультации с министерством здравоохранения Франции и с мэрией города Канны. Окончательное решение о новых датах фестиваля будет озвучено позже.

Международный Каннский кинофестиваль — ежегодный кинематографический фестиваль, проводимый в конце мая в курортном городе Канны на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет. Проходит ежегодно с 1946 года. Впервые проводился в 1946 году с 20 сентября по 5 октября. Современный масштаб фестиваль приобрёл после 1951 года. С 1952 года проходит ежегодно в мае.

Ожидалось, что 73-й Международный Каннский фестиваль пройдет на Лазурном берегу Франции с 12 по 23 мая.

Как сообщалось в четверг вечером, число летальных исходов у пациентов с коронавирусом во Франции достигло 372 человек, общее число выявленных случаев заражения COVID-19 по стране составляет 10 тыс. 995.