Из них в Пекине выявлено шесть заболевших, Шанхае — восемь, Тяньцзине — один, провинциях Гуандун — 14, Фуцзянь — три, Ляонин, Хэйлунцзян, Чжэцзян, Шаньдун, Сычуань, Ганьсу и Гуанси-Чжуанском автономном районе — по одному. Всего насчитывается 228 инфицированных, прибывших в Китай из-за границы.

При этом на территории материкового Китая не выявлено ни одного случая заражения COVID-19, отмечается в сообщении.

За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались три человека: два в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции, один — в провинции Ляонин.

С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3,248 тыс. человек, зарегистрировано 80,967 тыс. случаев заболевания. Из них в Хубэе скончались 3,132 тыс. заболели 67,8 тыс.

На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения около 6,6 тыс. человек, состояние 2,1 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 71 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 333 случаев заболевания: в Гонконге — 208 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао — 17, на Тайване — 108 (один случай смерти).

Председатель КНР Си Цзиньпин в состоявшейся накануне телефонной беседе с президентом РФ Владимиром Путиным отметил, что в результате напряженных усилий нынешняя ситуация в Китае "продолжает улучшаться, восстановление порядка в области производства и жизни населения ускоряется".

Китайский лидер констатировал, что взаимная поддержка Китая и России в деле борьбы с коронавирусом стали свидетельством высокого уровня двухсторонних отношений.