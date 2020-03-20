Большое внимание будет уделено воссозданию фресок во внутренней части собора: "Великий ход", "Знамение Божией Матери", композиции "Собор Архангела Михаила", "Предста Царица" и других.
По словам Ефимова, конкурс с ограниченным участием будет объявлен в ближайшее время. Сейчас ведется подготовка конкурсной документации. Заказчиком работ выступит ГКУ города Москвы "Мосреставрация".
"Конкурс с ограниченным участием предполагает отбор победителей с учетом ценовых и неценовых критериев, в числе которых опыт, набор необходимых компетенций", — пояснил он.
Со своей стороны, руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков сообщил, что на выполнение всех обязательств по контракту отведено два года.
"Ремонтно-реставрационные работы планируется проводить в тринадцать этапов в течение 480 календарных дней с момента заключения контракта. Таким образом, свою деятельность победитель конкурса будет вести в течение 2020-2021 годов", — отметил он.
Спасо-Преображенский собор Новоспасского монастыря является вторым по величине православным храмом в Москве после Успенского кафедрального собора. Он был основан в 1491 году по приказу Ивана Третьего и освящен в 1497 году. В 1645-1647 гг. был разобран, а на его месте возведен новый собор большего размера. Согласно историческим документам и описаниям, в подвальном этаже Спасо-Преображенского собора насчитывалось более 70 захоронений бояр Романовых и их близких.