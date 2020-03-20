Она напомнила, что корабль вышел 3 марта из Буэнос-Айреса, а на 21 марта был запланирован выход в Барселоне всей группы находящихся там туристов.

"На этот же день были забронированы билеты из аэропорта Барселоны в Москву и некоторые другие города России. Исходя из запрета, введенного правительством Испании, на заход круизных судов в порты этой страны, лайнер изменил маршрут и направился в Марсель с расчетом прибытия 19 марта. Власти Франции не дают согласие на выход туристов в Марселе", — сказала Захарова.

По ее словам, на борту находится 35 российских туристов, а также четверо граждан Белоруссии.

"Российское генеральное консульство в Марселе, посольство России в Париже уже несколько дней предпринимают активные шаги по проработке их встречи в Марселе. Но разрешение до сих пор не получено. Посольство России в Париже направило ноту в МИД Франции с просьбой разблокировать ситуацию", — подчеркнула официальный представитель российского дипведомства.

"В данный момент команда корабля информировала о возможном новом изменении маршрута и высадке пассажиров в Генуе. Это значительно осложняет их транспортировку для отправки в Россию, ровно как и других туристов в другие страны. В этой связи выражаем надежду, что французские власти с пониманием отнесутся к положению находящихся на лайнере туристов и сделают максимум для разблокирования ситуации. Люди находятся с 9 марта без остановок на корабле", — отметила она.

Ранее в МИД Франции в связи с ситуацией с коронавирусом заявили, что "граждане Франции и выходцы из ЕС могут вместе с супругами и детьми прибывать на национальную территорию, чтобы вернуться домой". В то же время, "выходцы из других стран не могут больше прибывать во Францию в течение 30 дней, (...) однако нет никакого запрета на выезд с национальной территории", отмечается в сообщении.