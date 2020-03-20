"В связи с введением на территории Краснодарского края режима повышенной готовности, ООО "Черноморские круизы" отменяет следующие круизы на лайнере "Князь Владимир": с 22.03 по 28.03, с 29.03 по 04.04, с 05.04 по 11.04, с 12.04 по 18.04, с 19.04 по 25.04", — говорится в сообщении компании.

Как отмечается, для туристов, купивших путевки на отмененные рейсы, есть несколько вариантов компенсаций.

Это перенос круиза на любую другую дату в навигации 2020 года с сохранением условий бронирования, по которым была приобретена путевка. А также аннуляция бронирования и возврат денежных средств в размере 100%.