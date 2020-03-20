"Экстренные случаи, в частности те, которые касаются российских граждан, — подготовка документов, вылет по чрезвычайным обстоятельствам, — это все работает. Главная задача сейчас — сохранить работоспособность посольства и при этом не допустить вирус в коллектив", — заявил в эфире телеканала "Россия 24" посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
Сегодня в 10:02
Консульство РФ в Британии закроется от посетителей, чтобы "не допустить вирус в коллектив"
МОСКВА. 20 МАРТА. ИНТЕРФАКС — Консульство России в Великобритании с 23 марта прекращает приём посетителей на фоне ситуации с коронавирусом, однако окажет содействие тем, кто нуждается в экстренной помощи.