"Пока четкого представления о количестве тигрят в выводке тигрицы из Лазо у нас нет. Ранее по следам мы фиксировали двоих котят, но на фотоловушки попал только один", — сообщил генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев, слова которого приводит пресс-служба организации.

Кадры с фотоловушек удалось получить в середине марта, во время мониторинговой экспедиции, целью которой был сбор данных с камер, ранее установленных в местообитаниях реинтродуцированных тигров в ЕАО.

Специалисты также получили снимки выводка тигрицы Светлой и тигра Бориса, три тигренка и родители отметились у фотоловушки.

В ЕАО, по оценкам специалистов, насчитывается порядка 20 тигров, включая тигрят. Стабильное увеличение численности этих хищников в регионе стало возможным благодаря периодическому выпуску реинтродуцированных особей в исторический ареал обитания.

Как сообщалось, тигрица из Лазо была возвращена в дикую природу весной 2018 года вместе с тигром Сайханом в среднем течении реки Биджан (ЕАО). Перед этим редкие кошки находились в Центре реабилитации тигров и других редких животных в Приморье, куда попали еще тигрятами зимой 2016 года.

Амурский тигр — самый крупный подвид тигра на планете. Он занесен в Красные книги России и мира. В дикой природе этот хищник обитает в основном на территории Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей и в очень небольшом количестве в Китае и Северной Корее. По данным учета 2014-2015 года, численность популяции в России оценивается до 540 особей.