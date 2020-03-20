"В контакте с заинтересованными российскими ведомствами ведется поиск оптимальных путей системного решения острого вопроса по транзиту граждан Беларуси через аэропорт "Внуково". В настоящий момент сторонами намечены возможные совместные варианты выхода из сложившейся ситуации. Ожидаем более оперативной реакции на наши запросы от российских партнеров", — говорится в заявлении начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Белоруссии Анатолия Глаза.

Он отметил, что в соответствии с установками президента Белоруссии осуществляется тесное взаимодействие по линии посольств Беларуси и России в Польше в целях решения всех возникающих вопросов по пересечению белорусско-польской границы гражданами России, следующими домой.

"Соответствующее взаимодействие также выстроено по линии других заинтересованных служб. Вопросы в настоящий момент решаются конструктивно, процесс идет, ситуация нормализуется", — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД также сообщили о решении проблем с возвращением белорусских граждан из стран Юго-Восточной Азии. По первичным оценкам, в фокусе белорусских дипмиссий находятся более 100 человек.

"В частности, сегодня при содействии российский стороны и при активной вовлеченности дипмиссий Российской Федерации удалось решить вопрос по вылету из Таиланда в Москву группы белорусских граждан с детьми. Ожидается, что сегодня ночью они уже прибудут в аэропорт "Внуково", — сообщили в пресс-службе МИД.

В то же время, белорусские дипломаты признают сложности, возникшие с возвращением белорусских граждан из Гоа и Шри-Ланки.

"Посольство Беларуси в Индии находится в постоянном контакте с белорусскими туристами, ведутся консультации по различным направлениям с целью сохранения возможности их возвращения на Родину ранее забронированными рейсами", — говорится в заявлении Глаза.

В МИД Беларуси также отметили, что по имеющимся предварительным данным, с 21 марта 2020 г. может быть временно приостановлено действие безвизового режима въезда граждан Республики Беларусь во Вьетнам.