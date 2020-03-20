В частности, в сообщении с Россией отменяется курсирование стандартных поездов Нур-Султан — Челябинск, Алма-Ата — Саратов, Алма-Ата — Новосибирск.

Отменяется также множество поездов во внутреннем сообщении, включая пригородные, ряд маршрутов сокращен.

При этом сохраняется курсирование ряда транзитных поездов во внутреннем сообщении, но с отменой стоянки на станциях Нур-Султан и Алма-Ата.

"Казахстан темир жолы" (КТЖ) — транспортно-логистическая компания, входит в состав госфонда национального благосостояния "Самрук-Казына". Под управлением компании находятся железнодорожная, морская портовая и аэропортовая инфраструктура, транспортно-логистические центры.

В Казахстане с 16 марта по 15 апреля действует режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19, которое ВОЗ объявила пандемией. Нур-Султан и Алма-Ата с 19 марта закрыты на карантин.