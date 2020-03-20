За истекшие с 8:00 МСК четверга сутки число подтвержденных случаев заболевания в мире выросло на 23,1 тыс., число скончавшихся — на 1 тыс.

Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

В Италии в четверг зафиксировано 3,405 тыс. смертельных случаев в результате вызываемой коронавирусом пневмонии, что на 428 больше, чем за среду. Она по числу жертв превзошла Китай, где с декабря прошлого года скончались 3,248 тыс. человек. Число инфицированных в Италии достигло 41,035 тыс.

В Иране зафиксировано 18,407 тыс. случаев заболевания (скончались 1,284 тыс.), Испании — 17,147 тыс. (767), Германии — 10,999 тыс. (24), Франции — 10,995 тыс. (372), США — 10,442 тыс. (150), Южной Корее — 8,652 тыс. (94), Швейцарии — 3,438 тыс. (33), Великобритании — 3,269 тыс. (144), Нидерландах — 2,460 тыс. (58), Австрии — 2,013 тыс. (шесть), на территории Японии (с учетом стоящего на карантине в Иокогаме круизного лайнера) — 1,670 тыс. (39), Норвегии — 1,552 тыс. (шесть), Бельгии — 1,486 тыс. (14), Швеции — 1,423 тыс. (10), Дании — 1,151 тыс. (четыре).

Менее 1 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксированы еще более чем в 150 странах и районах мира.

Данные газеты постоянно корректируются в соответствии с получаемой официальной информацией.

Как сообщалось, ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.

"Мы пришли к выводу, что ситуацию с COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию", — сказал он на пресс-конференции в Женеве.