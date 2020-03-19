"Ростуризм рекомендует гражданам России по возможности временно воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации до нормализации эпидемиологической обстановки", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Российским организованным туристам ведомство рекомендует обратиться к туроператору с просьбой о переносе путешествия на более поздний срок, а российским туроператорам — временно воздержаться от отправки российских туристов на территорию иностранных государств и оказать максимальное содействие туристам в перебронировании сроков совершения путешествия на более поздний срок.

"Ростуризм нацелен на обеспечение безопасности российских туристов за рубежом в сложившейся ситуации", — подчеркивает ведомство.

Ростуризм напоминает, что все больше популярных для туристов стран вводят ограничительные меры по приему иностранных граждан. "Ряд стран также ограничивает передвижения на своих территориях, принимая меры карантинного характера. При этом большинство стран принимает указанные меры без предварительного уведомления, создавая неудобства и риски при проведении отдыха и возвращении туристов домой", — говорится в сообщении.