"Мы приостанавливаем с пятницы, 20 марта, полеты в Москву", — говорится в сообщении.

Авиакомпания выполняла два ежедневных рейса из Абу-Даби в московский аэропорт Домодедово.

В четверг авиакомпания Emirates также объявилао временной приостановке регулярных рейсов в Россию с 20 марта до дальнейшего уведомления. При этом компания осуществит вывозные чартерные рейсы из Дубая в Москву и Петербург с 20 по 29 марта.

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ и Росавиация согласно поручению правительства РФ с 00:00 20 марта временно ограничивают пассажирские перевозки с территории РФ на территорию ОАЭ и в обратном направлении, за исключением регулярных рейсов Москва — Дубай и обратно, осуществляемых через терминал F аэропорта Шереметьево. Ограничение не касается чартерных рейсов, "при условии перевозки в указанное государство его граждан и граждан иных государств и в РФ — граждан Российской Федерации (до полного вывоза указанных граждан)".