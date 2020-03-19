"Полиция по спискам по два человека запускает. Это издевательство. Люди на холоде без еды и воды часами, не пускают в здание даже с детьми", — заявила представитель "Победы".

Ранее компания получила разрешение на вывоз россиян из Подгорицы в четверг двумя рейсами. Первый из них вылетел в 21:55 мск, второй планируется примерно через три часа, уточнила представитель "Победы".

Как сообщалось, в понедельник власти Черногории приостановили международное транспортное сообщение из-за ситуации с коронавирусом. Во вторник "Аэрофлот" и его дочерняя авиакомпания "Победа" заявляли, что не могут добиться от властей Черногории разрешения на вывоз из Тивата более тысячи своих пассажиров.

В среду вечером власти Черногории дали разрешение на вывоз россиян только одним рейсом "Аэрофлота".