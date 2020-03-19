"Планируется, что борт "Белавиа", который заберет граждан Белоруссии из Внуково завтра утром, примерно в 10 утра приземлится в минском аэропорту", — сказал собеседник агентства.

Соответствующие договоренности о направлении спецрейса "Белавиа" во Внуково были достигнуты на правительственном уровне, добавил он.

По его словам, планируется, что аналогичные рейсы "Белавиа" будет направлять во Внуково регулярно.

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Внуково на данный момент "застряли" 53 белорусских гражданина, которые находились на отдыхе в странах Азиатско-тихоокеанского региона (Шри-Ланка, Вьетнам, Таиланд, Индия). Они прибыли во Внуково в ночь на 19 марта. Впоследствии их количество достигло порядка 100 человек.