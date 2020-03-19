"Идея заключается в том, что все будут уважать то, что я сказал в понедельник вечером. Когда я вижу людей, которые продолжают ходить в парки, собираться вместе, ходить на пляжи в определенных местах или отправляются на открытые рынки, (я думаю — ИФ), это потому, что они не поняли суть моего призыва", — заявил французский лидер, сетуя на то, что многие граждане обнеслись к мерам "легкомысленно".

Макрон также обратил внимание на то, что неизвестно, как долго будут необходимы ограничения, ведь неизвестно, "сколько волн (вируса — ИФ) будет" в стране.

В понедельник в обращении к народу Макрон заявил о введении в стране карантинных мер, аналогичных тем, к которым ранее прибегли власти Италии.

По его словам, Франция на две недели уходит в тотальную изоляцию. Президент заявил о необходимости исключить любые контакты, в частности общественные мероприятия и даже семейные торжества.

"Никогда ранее Франция не принимала таких исключительных мер в мирное время", — подчеркнул президент Франции.

На настоящий момент во Франции зарегистрировано почти 11 тыс. заболеваний COVID-19. 372 человека с новым коронавирусом умерли, 602 — полностью выздоровели.