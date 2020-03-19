На сайтах учреждений культуры будут доступны лекции, выставки, экскурсии, концерты, спектакли, мастер-классы и многое другое. Онлайн-проекты подготовили как федеральные, так и региональные учреждения культуры. Кроме того, об акциях для пользователей, оказавшихся на карантине, объявили многие онлайн-кинотеатры.

Онлайн прогулки по музеям

Виртуальные туры и рассказы о коллекциях доступны на сайтах многих музеев. Так, онлайн-тур по музей и знакомство с экспозицией можно совершить на сайтах Пушкинского музея, Третьяковской галереи, Государственного исторического музея и Музеев Московского Кремля.

Аудиогиды по экспозициям многих музеев также можно бесплатно найти на портале izi.Travel. Например, на портале, кроме основной экспозиции, представлены материалы по прошедшим выставкам в ГМИИ имени Пушкина.

Третьяковская галерея в соцсетях будет проводить прямые трансляции из здания в Лаврушинском переулке и показывать произведения, выбранные пользователями с помощью голосования в соцсетях.

Эрмитаж предлагает посетить все свои залы онлайн. Кроме того, петербуржцы могут посмотреть виртуальную экскурсию по музею "Эрмитаж. Снято на IPhone".

Доступ к коллекциям всех филиалов предоставил Русский музей. Таким же образом поступили Этнографический музей, Музей политической истории, Кунсткамера, Музей связи имени Попова, Музей истории религии.

Также виртуально можно посетить Музей-панораму "Бородинская битва", музей-заповедник "Коломенское", Государственный Дарвиновский музей, Музей Михаила Булгакова, Государственный музей А.С. Пушкина и многим другим.

Спектакли "без зрителей"

Онлайн-программы подготовили и театры. Для зрителей доступны как записи спектаклей и выступлений, так и прямые трансляции.

Большой театр 29 марта в режиме онлайн-трансляции покажет балет "Ромео и Джульетта" в постановке Алексея Ратманского (запись 2018 года). Собственный телевизионный канал имеет Мариинский театр, где знакомит зрителей со своими проектами. Ближайшая трансляция запланирована на 19 марта.

Филармония имени Шостаковича будет показывать свои лучшие концерты на YouTube раз в неделю. На онлайн-ресурсах Малого театра зрителям предоставлены аудиозаписи спектаклей с 1938 года.

Александринка бесплатно покажет онлайн премьерные спектакли Теодороса Терзопулоса "Маузер" и Андрея Жолдака "Нана". Премьерные показы состоятся 21-22 марта и 4-5 апреля соответственно. Кроем того будут транслироваться отдельные репертуарные спектакли.

Онлайн-спектакли пройдут на сцене Театра на Таганке — 28 и 29 марта состоятся премьерные показы спектакля "Снегурочка", а 3 апреля "Ле Тартюф. Комедия". А театр "Сатирикон" в День Театра 27 марта сыграет в прямом эфире спектакль "Дорогая Елена Сергеевна". В ближайшее время онлайн-спектакли планируют проводить и многие другие московские театры.

На сайте Московской филармонии бесплатно доступно более 2,4 тыс. видеозаписей концертов и интервью со звездами современной академической музыки. Кроме того, с 20 марта в Концертном зале имени П. И. Чайковского начнут проходить "концерты без зрителей", трансляции будут доступны на сайте филармонии. Первый концерт пройдет с участием пианиста Дениса Мацуева, в программе Чайковский — "Времена года".

Дома как в кино

Ряд онлайн-кинотеатров решили предоставить бесплатный доступ к фильмам и сериалам для тех, кто пребывает на карантине из-за коронавируса. Также онлайн-сервисы и стриминговые платформы стали предлагать пользователям льготные подписки.

Библиотеки в интернет-режиме

На карантин из-за коронавируса ушли и российские библиотеки.

В Российской государственной библиотеке для зарегистрированных читателей прорабатывают вариант расширить доступ к полным текстам документов из электронной библиотеки РГБ. Кроме того, прорабатывается возможность доступа к оцифрованным документам Национальной электронной библиотеки в образовательных и научных целях для всех граждан РФ, авторизованных через портал Госуслуги.

В среду, 18 марта, министр культуры РФ Ольга Любимова поручила подведомственным театрам, музеям и концертным залам на время закрытия на карантин из-за угрозы распространения коронавируса подготовить онлайн-программы для посетителей, сообщили в пресс-службе ведомства.