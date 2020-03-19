"Сегодня, когда мы с Филиппом пребываем в Виндзор, мы знаем, что многие люди и семьи в Соединенном Королевстве и во всем мире вступают в период глубокой обеспокоенности и неопределенности", — заявила Елизавета II.

Королева Великобритании ответила, что теперь многие вынуждены "изменить свой обычный образ жизни во благо общества, в котором мы живем, и, в частности, защитить наиболее уязвимые слои населения".

"Именно такие моменты напоминают мне, что история нашего народа была выкована людьми и общностями, которые объединили свои усилия для того, чтобы действовать как одно целое, сосредоточив наши совместные усилия для достижения общей цели", — добавила лидер страны.

В послании Елизавета II также поблагодарила врачей и сотрудников общественных служб за их труд и приверженность своему делу.

"Многим из нас будет необходимо найти новые способы оставаться на связи друг с другом и обеспечивать безопасность близких. Я уверена, что мы справимся с этой задачей. Можете быть уверены, что я и моя семья готовы внести свой вклад", — резюмировала британская королева.

На настоящий момент в Великобритании зафиксировано 2692 случая заражения COVID-19, скончались 137 человек с новым коронавирусом, полностью выздоровели 65 человек.