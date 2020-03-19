Как сообщил руководитель службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, в стране выявлено за последние сутки 4480 новых случаев заражения остроинфекционным коронавирусом.

По словам Боррелли, скончались за сутки 427 человек, всего с момента выявления первого случая заражения число скончавшихся с коронавирусом в Италии достигло 3405 пациентов. Таким образом Италия по этому показателю превзошла Китай, где зафиксировано 3245 летальных исходов и откуда и началось распространения новой коронавирусной инфекции.

Всего в Италии выявлено 33190 случаев заражения, выздоровели — 4440 пациентов.

Самой неблагополучной с точки зрения эпидемиологии в Италии остается область Ломбардия, на которую приходится 19884 случаев заражения, отметил Боррелли.