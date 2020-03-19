"Закрываются все пограничные переходы, и кроме грузовых фур никто не сможет войти или въехать в Сербию", — сказал он.

"Мы перешли черту в 100 заболевших, из которых 55 человек помещены в больницы, шестеро находятся в тяжелом состоянии", — добавил Вучич.

"Пациентов в наших больницах становится все больше, врачи держатся геройски, армия и полиция выполняют возложенные на них задачи очень хорошо", — отметил президент Сербии.

Ранее на этой неделе в Сербии был введен запрет на появление на улицах для лиц старше 65 лет.