"Мы можем переломить развитие событий в ближайшие 12 недель и справиться с коронавирусом, если все мы предпримем намеченные нами шаги", — заявил Борис Джонсон на ежедневной пресс-конференции по коронавирусу, которая проходит на Даунинг-стрит.

В частности, с пятницы из-за распространения коронавируса COVID-19 в Великобритании закроют школы, частично закрывается лондонская "подземка".

На настоящий момент в Великобритании зафиксировано 2 тыс. 692 случая заражения COVID-19, скончались 137 человек с новым коронавирусом, полностью выздоровели 65 человек.