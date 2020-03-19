Квартальные дивиденды Marriott составляли 48 центов на акцию. Последняя выплата будет произведена 31 марта, сообщается в пресс-релизе компании.

"COVID-19 оказывает беспрецедентное воздействие на туристическую отрасль, — заявил глава Marriott Арне Соренсон, слова которого приводятся в пресс-релизе. — По мере распространения по всему миру вируса и мер по его сдерживанию спрос в наших отелях значительно упал".

Сеть закрывает некоторые из своих объектов недвижимости и в среду начала предоставлять отпуска десяткам тысяч работников.

Уровни заполняемости гостиниц в Северной Америке и Европе в последние дни упали ниже 25% по сравнению с 70% годом ранее, сообщила компания. При этом в Китае, где эпидемия пошла на спад, показатели улучшаются, хотя и по-прежнему остаются намного ниже обычного.