"Мы получили письмо с решением управления гражданской авиации Таиланда (CAAT), в котором сообщается о том, что с 22 марта авиакомпании перед посадкой на рейсы в страну обязаны проверять у всех пассажиров наличие сертификата об отсутствии коронавируса, оформленного не позднее, чем за 72 часа до вылета, а также страховку, которая покрывает лечение COVID-19 в Таиланде с покрытием не менее $100 тыс.", — рассказал он.

Как отметил Кинель, если у туриста нет необходимых документов, авиакомпания отказывает ему в посадке на рейс до Таиланда.

"Ранее для россиян не нужны были медицинские справки, только страховка не менее $50 тыс. и проверка тепловизором в аэропорту прибытия", — подчеркнул Кинель.

Ранее предполагалось, что правило о наличии справки об отсутствии COVID-19 будет применяться только для пассажиров из Китая, Макао, Гонконга, Италии, Ирана, Южной Кореи, Франции, Испании, США, Швейцарии, Норвегии, Дании, Нидерландов, Швеции, Великобритании, Германии и некоторых районов Японии. При этом пассажиры, которые за две недели до поездки в Таиланд побывали в Китае, Гонконге, Иране, Италии, Макао или Южной Корее, помещаются на карантин на 14 дней.

По данным Роспотребнадзора на 19 марта, в Таиланде зарегистрировано 212 случаев заражения коронавирусом.