"ОАО "РЖД" совместно с МИД РФ уточняет информацию о новых условиях транзита для поездов, проходящих по территории Литовской Республики в Калининград. Для обеспечения интересов российских пассажиров компания прорабатывает возможность снятия ограничения по числу пассажиров (100 человек на один поезд) с учетом безостановочного транзитного порядка проследования по территории Литовской Республики", — сообщил представитель РЖД.

О достигнутых договоренностях и принятых решениях компания проинформирует дополнительно.

Ранее в четверг РЖД сообщили, об отмене курсирования пассажирского поезда Адлер — Калининград, проходящего по территории Литвы.

"В соответствии с нотой министерства иностранных дел Литовской Республики об условиях и ограничениях упрощённого транзита для железнодорожного транспорта, вступающих в силу с 19 марта 2020 года, через территорию Литвы сохраняется курсирование только двух транзитных поездов в Калининградскую область", — сообщили РЖД.

Поезд №359/360 Адлер — Калининград отправлением 19 и 21 марта из Адлера проследует только до станции Минск. Все рейсы поезда № 360 Калининград — Адлер с 20 марта отменяются. С 23 марта поезд №359/360 будет курсировать в сообщении Адлер — Смоленск.

При этом сохраняется движение поездов №29/30 Москва — Калининград и №79/80 Санкт-Петербург — Калининград.

В компании напоминают, что посадка и высадка пассажиров, следующих по территории республики транзитом, на станциях Литовских железных дорог не осуществляется.