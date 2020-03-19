"В связи с введением временного ограничения на полеты между РФ и ОАЭ Emirates приостанавливает рейсы в Россию на период с 20 марта до дальнейшего распоряжения. Для возвращения пассажиров, чья поездка затронута этими изменениями, авиакомпания выполнит серию чартерных рейсов в Москву и Санкт-Петербург в период с 20 марта до 29 марта 2020 года", — говорится в сообщении Emirates.

В пресс-релизе подчеркивается, что рейсы из Дубая в Москву (аэропорт Домодедово) и Санкт-Петербург будут доступны исключительно гражданам России, в то время как обратными рейсами в Дубай смогут воспользоваться только граждане других государств.

С 20 до 29 марта пассажиры могут воспользоваться рейсами Дубай – Москва (EK133 с вылетом в 9:15 и прибытием в 13:45) и Москва – Дубай (EK134 с вылетом в 17:00 и прибытием в 23:15). Только 20 марта будут выполнены рейсы Дубай – Москва (EK131 с вылетом в 16:15 и прибытием в 20:40) и Москва – Дубай (EK132 с вылетом в 23:50 и прибытием в 6:15). С 20 до 25 марта и с 27 до 29 марта будут выполнены специальные рейсы Дубай – Санкт-Петербург (EK175 с вылетом в 15:30 и прибытием в 20:45) и Санкт-Петербург – Дубай (EK176 с вылетом в 23:25 и прибытием в 6:35).

"Чтобы забронировать полет на этих рейсах, путешественникам нужно связаться со своими туристическими агентами или местным офисом Emirates", — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ и Росавиация согласно поручению правительства РФ с 00:00 20 марта временно ограничивают пассажирские перевозки с территории РФ на территорию ОАЭ и в обратном направлении, за исключением регулярных рейсов Москва — Дубай и обратно, осуществляемых через терминал F аэропорта Шереметьево. Ограничение не касается чартерных рейсов, "при условии перевозки в указанное государство его граждан и граждан иных государств и в РФ — граждан Российской Федерации (до полного вывоза указанных граждан)".