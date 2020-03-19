По данным NBC News, мэр округа Майами-Дейд Карлос Хименес издал постановление о закрытии общественных пляжей, начиная с вечера четверга. Кроме того, в округе закрываются парки, магазины второстепенной важности, казино и частные образовательные организации.

Пляжи округа Ли также закрываются в четверг.

Накануне власти города Нейплс закрыли пляжи сроком до 30 марта.

Ранее о закрытии городских пляжей издали постановление мэры городов Майами-Бич, Форт-Лодердейл и Тампа.

В США выявили уже более 10,8 тыс. случае заражения коронавирусом COVID-19, количество скончавшихся инфицированных достигло 161.