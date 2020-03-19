Так, по данным группы исследователей, вероятность летального исхода после развития симптомов от COVID-19 в Ухане, считающемся эпицентром распространения коронавируса, более чем в два раза ниже мирового показателя.

Как сообщала в этом месяце Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), COVID-19 оказался смертельным в 3,4% подтвержденных случаях заражения.

В то же время некоторые эксперты предположили, что точный уровень смертности от нового коронавируса на деле может быть ниже.

"Оценка истинного количества случаев, необходимая для определения степени тяжести каждого случая, является сложной задачей в условиях перегруженной системы здравоохранения, которая не может эффективно выявлять количество случаев", — говорится в исследовании, опубликованном в журнале.

Накануне власти Китая сообщили только об одном новом внутреннем случае заражения COVID-19 в то время, как на пике эпидемии в стране ежедневно выявлялось более тысячи зараженных.

По состоянию на 19 марта, в Китае выявлено 80,928 случаев заражения новым коронавирусом, 3,245 скончались. При этом свыше 70,4 тыс. инфицированных уже выздоровели, более 7,2 тыс. находятся на стадии лечения.