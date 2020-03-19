"В соответствии с нотой министерства иностранных дел Литовской Республики об условиях и ограничениях упрощённого транзита для железнодорожного транспорта, вступающих в силу с 19 марта 2020 года, через территорию Литвы сохраняется курсирование только двух транзитных поездов в Калининградскую область", — говорится в сообщении.

Поезд №359/360 Адлер — Калининград отправлением 19 и 21 марта из Адлера проследует только до станции Минск. Все рейсы поезда № 360 Калининград — Адлер с 20 марта отменяются. С 23 марта поезд №359/360 будет курсировать в сообщении Адлер — Смоленск.

При этом сохраняется движение поездов №29/30 Москва — Калининград и №79/80 Санкт-Петербург — Калининград.

Посадка и высадка пассажиров, следующих по территории республики транзитом, на станциях Литовских железных дорог не осуществляется, напоминают РЖД.

Неиспользованные проездные документы на отмененный маршрут пассажиры могут вернуть без удержаний сборов и плат в течение полугода после отмены. За возвратом денежных средств необходимо обращаться в любую железнодорожную кассу на территории государства приобретения билета или с помощью веб-ресурсов, через которые билеты были оформлены.