"С 19 марта консульский отдел посольства Болгарии в Москве временно прекращает прием заявлений на визы для краткосрочного и долгосрочного пребывания на территории республики. Отдел также временно прекратил прием граждан для консульского обслуживания. Прием будет осуществляться только для граждан Болгарии для замены удостоверений личности и в экстренных случаях", — говорится в сообщении консульства.

Как отметили в дипмиссии, исключение составляют члены семьи граждан Болгарии, работающие на территории страны, дипломаты, граждане, подающие заявления по бизнес или служебной линии, "если существуют объективные причины, в силу которых посещение не может быть отложено", пояснили в консульском отделе. Также визы можно оформить водителям грузовых и пассажирских транспортных средств и в гуманитарных случаях.

Минздрав Болгарии с 18 марта из-за распространения COVID-19 запретил въезд на территорию страны иностранцев из Китая, Ирана, Бангладеш, Индии, Мальдив, Непала, Шри-Ланки, Испании, Италии, Южной Кореи, Франции, Германии, Нидерландов, Швейцарии, Великобритании и Северной Ирландии.

По данным Роспотребнадзора на 19 марта, в Болгарии зарегистрировано 92 случая заболевания коронавирусом.