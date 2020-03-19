"Из-за сложной ситуации в авиационной отрасли в связи с предпринимаемыми мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции ожидается снижение прибыли. Международным аэропортом Внуково в данный момент анализируется сложившаяся ситуация, разрабатывается план антикризисного управления, который в том числе включает и стратегию сокращения расходов предприятия", — сказал представитель аэропорта.

Для защиты здоровья работников аэропорта те из них, кто не задействован в производстве, переводятся на дистанционную работу, добавил собеседник агентства. "Тем, кто пожелал уйти в оплачиваемый отпуск, руководство аэропорта пошло навстречу", — добавил он.

По его словам, с 1 по 18 марта "Внуково" фиксирует снижение пассажиропотока на 4,6% к 2019 году. Падение объемов перевозок наблюдается "практически на всех международных направлениях маршрутной сети аэропорта". Об ограничении рейсов из Внуково уведомили такие авиакомпании, как "Победа", Utair, "РусЛайн", среди иностранных — Ellinair, Fly One, Turkish Airlines, "Узбекские авиалинии", Wizz Air Hungary, Iraqi Airways, SCAT, Flydubai.

Внуково — третий по объему пассажиропотока аэропорт в РФ. Крупнейшие базовые авиакомпании — "Победа", "Россия" (обе входят в группу "Аэрофлот"), Utair. Аэропорт контролируют Виталий Ванцев и Владимир Скоч (отец партнера Алишера Усманова по холдингу "Металлоинвест" Андрея Скоча), 25% плюс 1 акция — у Росимущества.

Ранее в четверг аэропорт Шереметьево сообщил, что 20 марта закрывает два из пяти своих терминалов — международные E и С. Около 80% пассажиропотока Шереметьево обеспечивает "Аэрофлот".

Третий аэропорт Московского авиаузла — Домодедово — на фоне падения рынка авиаперевозок из-за COVID-19 думает о частичном закрытии галереи международных вылетов, сообщал представитель аэропорта.