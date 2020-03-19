"До 27 марта должны завершить полностью вывоз всех граждан с территории Египта", — сказал Ковальчук на брифинге в четверг в Минске.

Министр отметил, что с территории Египта уже было вывезена часть белорусских туристов — порядка 2 тыс., осталось вывезти еще около 4 тыс. человек.

В целом, добавил Ковальчук, на уровне правительства создана рабочая группа, которая занимается вопросами возвращения белорусских туристов домой.

Ранее в Минспорта Белоруссии сообщили, что на данный момент помощь в возвращении в Беларусь необходима около 8 тыс. туристов, которые столкнулись с закрытием границ из-за пандемии нового коронавируса COVID-19. В том числе, по данным туроператоров, по состоянию на среду, около 6 тыс. организованных туристов находятся в Египте, еще около 2 тыс. человек — в других странах.

Ранее резидент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал предпринять все усилия для возвращения домой белорусских граждан, "застрявших" в других странах из-за закрытия границ.