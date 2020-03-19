"По договоренности премьер-министров Азербайджана и России, 18 марта с 00:00 временно приостанавливаются взаимные поездки граждан двух стран. В этой связи с 26 марта до особого распоряжения АЖД временно прекращает движение поездов по маршрутам Баку-Москва-Баку и Баку- Ростов-на-Дону — Баку", — говорится в сообщении.

По данным АЖД, в последний рейс поезд Баку — Ростов-на-Дону отправится из Азербайджана 22 марта в 3:25 по местному времени. При этом билеты на рейс доступны только для граждан России.

"По согласованию с ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции временно приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов. О возобновлении движения будет объявлено дополнительно", — сообщили в свою очередь РЖД.

Так, приостанавливается движение пассажирских поездов, включая прицепные и беспересадочные вагоны, курсирующие в их составах: №55/56 Баку — Москва отправлением из Баку с 26 марта и из Москвы с 28 марта и № 392/391 Ростов — Баку отправлением из Ростова с 23 марта и из Баку с 26 марта, в том числе беспересадочные вагоны Новороссийск — Баку отправлением из Новороссийска с 23 марта, Минеральные Воды — Астрахань отправлением со ст. Минеральные Воды, и прицепные вагоны Махачкала — Баку отправлением из Махачкалы с 24 марта.

Ранее был отменен пассажирский поезд №369/370 Баку-Киев-Баку, включая беспересадочный вагон сообщением Баку — Днепропетровск — Баку отправлением из Баку с 21 марта, напоминают РЖД.

Как сообщалось, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин проинформировал глав правительств ряда стран о решении с полуночи 18 марта 2020 года временно ограничить въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства для обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения коронавирусной инфекции.

Мишустин провел телефонные разговоры с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом, а также премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым, премьер-министром Киргизии Мухаммедкалыем Абылгазиевым, премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзода и премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. В ходе переговоров обсуждалась ситуация, связанная с новой коронавирусной инфекцией.