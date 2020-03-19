"Формула-1", FIA (Международная автомобильная федерация — ИФ) и промоутеры трех этапов приняли это решение, чтобы обеспечить здоровье и безопасность персонала, участников чемпионата и болельщиков, что остается нашей главной задачей", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте чемпионата.

Этап в Нидерландах, который вернулся в календарь "Формулы-1" впервые с 1985 года, должен был пройти 1-3 мая; через неделю должен была пройти гонка в Испании, а 21-24 мая — в Монако.

Ранее из-за вспышки коронавируса был отменен Гран-при Австралии, традиционно открывающий сезон "Формулы-1". Кроме того, на более поздний срок перенесены этапы в Китае, Бахрейне и Вьетнаме. При этом Вьетнам попал в календарь "Формулы-1" впервые.

"Формула-1" и FIA рассчитывают начать сезон чемпионата 2020 года, как только это будет безопасно, и будут продолжать регулярно отслеживать текущую ситуацию с COVID-19", — говорится в заявлении.

В случае, если другие этапы не будут перенесены, чемпионат стартует этапом Гран-при Азербайджана в Баку 5-7 июня. Гран-при России в Сочи запланирован на 25-27 сентября.