"Мы сегодня с пограничным комитетом проработали эти маршруты, сегодня мы готовы перевозить россиян в направлении границ, у нас подготовлены уже автобусы. По мере того, как будут формироваться группы тех российских граждан, которые захотят выехать из Польши через наши пункты пропуска, мы готовы доставлять их до российской границы", — сказал Авраменко на брифинге в четверг в Минске.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас сообщил, что таких российских граждан, которые нуждаются в помощи выехать из Польши немного. "Наш посол в Варшаве говорит, что желающих выехать из Польши россиян сейчас немного — 5-7 обращений в день. И действительно, критическая ситуация, по словам российских коллег, была несколько дней назад", — сказал он.

По словам замминистра, только вчера вечером посол России обратился к белорусскому послу с этой проблемой. "Там ситуация не критическая до такой степени, что люди "зависают". Но главный смысл, что независимо от остроты этой ситуации белорусские власти, белорусские заграничные учреждения готовы относиться к российским гражданам как к своим гражданам и оказывать такую помощь и содействие", — подчеркнул Дапкюнас.

Как сообщалось, четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил оказать содействие в вывозе граждан России из Польши.