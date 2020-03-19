"В это воскресенье 22 марта с 7:00 до 21:00 (с 4:30 до 18:30 мск — ИФ) все граждане Индии должны соблюдать комендантский час", — приводит издание The Times of India слова премьера, сказанные в обращении к нации.

"Как следствие этого, я призываю всех индийцев без абсолютной необходимости не выходить из дома", — подчеркнул Моди.

Он пояснил, что покидать дома могут лица, занятые в сферах, жизненно важных для индийского общества.

"22 марта станет испытанием для наших попыток защитить народ от вируса", — отметил премьер.

По словам Моди, власти страны предпринимают меры, чтобы не позволить нынешней экономической ситуации, вызванной пандемией, повлиять на поставки товаров первой необходимости вроде продовольствия и медикаментов. Премьер призвал сограждан "не покупать в панике" товары.

В Индии на данный момент зафиксированы 173 случаев заболевания коронавирусом и четыре летальных исходов пациентов, зараженных им.