На сайте самого Агентства пока этой информации нет, представители ведомства не комментируют сообщение.

"С целью предотвращения распространения короновируса и обеспечения безопасности граждан Таджикистана указываю отложить всем авиакомпаниям свои авиарейсы, начиная с 20 марта 2020 года", — цитирует издание письмо, копией которого располагает.

По данным Министерства здравоохранения и социальной защиты Таджикистана, инфицированных коронавирусом в республике нет.

В четверг Минздравсоцзащиты расширило список стран, по прибытию в республику из которых предписан двухнедельный карантин, до 17.

"С сегодняшнего дня наряду с гражданами, прибывшими в республику из Китая, Южной Кореи, Японии, Италии, Ирана и Афганистана, 14-дневному карантину подлежат также прибывшие из Франции, Испании, Швеции, Швейцарии, Великобритании, Норвегии, Нидерландов, Германии, Бельгии, Дании и США", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре министерства.

По данным министерства, с 1 февраля по 18 марта в карантин были помещены 1 тыс. 890 граждан, прибывших в республику из государств, неблагополучных по коронавирусу.

"К сегодняшнему дню 1426 граждан, у которых признаки болезни выявлены не были, выписаны из стационаров, на карантине остаются 464 человек", — сообщили в Минздравсоцразвития.