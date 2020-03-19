"Около 100 человек ожидает вылета (во "Внуково" — ИФ). В ближайшее время, сегодня, отправим борт "Белавиа" и доставим их в Беларусь", сказал Авраменко на брифинге в четверг в Минске.

Как сообщалось, в московском аэропорту Внуково на данный момент "застряли" 53 белорусских гражданина, которые находились на отдыхе в странах Азиатско-тихоокеанского региона (Шри-Ланка, Вьетнам, Таиланд, Индия). Они прибыли во Внуково в ночь на 19 марта.

В посольстве Белоруссии в РФ информировали, что с российской стороной, в частности, с внешнеполитическим ведомством и ФСБ, продолжаются интенсивные переговоры по разрешению ситуации. Решается вопрос об обеспечении организованного трансфера граждан в другие аэропорты Москвы либо доставки белорусских граждан в Минск рейсом авиакомпании "Белавиа" из аэропорта Внуково.

Ранее Россия с 18 марта до 1 мая решила ограничить въезд на свою территорию иностранцев, включая граждан Белоруссии, в связи с распространением нового коронавируса.

В белорусской дипмиссии пояснили, что транзит белорусов, возвращающихся домой через Москву, с 18 марта будет возможен только через аэропорты Домодедово и Шереметьево. При этом транзит должен быть осуществлен в рамках одного из этих аэропортов в течение 24 часов.