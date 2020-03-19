"Службы мониторинга Аэрофлота зафиксировали 18 и 19 марта массовое распространение в социальных сетях и некоторых СМИ ложной информации о существенном росте стоимости билетов для россиян, планирующих срочное возвращение на Родину из стран со сложной эпидемиологической обстановкой. Информация во многих случаях сопровождается скриншотами неизвестных сайтов-агрегаторов и прочих интернет-ресурсов", — говорится в пресс-релизе компании, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

Отмечается, то в ряде случаев стоимость билетов на перелеты из-за рубежа в Россию на сайтах агрегаторов была в 10 и более раз выше, чем их реальная цена.

"Аэрофлот отслеживает и проверяет все подобные сообщения и принимает меры для выявления их источников. Компания рекомендует проверять информацию о ценах на авиабилеты и приобретать их на официальном сайте www.aeroflot.ru", — говорится в сообщении.