"Вода в знаменитых венецианских каналах сейчас самая чистая за последние годы. Каналы больше не рассекают ежедневно тысячи гондол с туристами. Под водой отчетливо видно дно и рыбок", — сообщает портал.

Как отмечает Euronews, до того, как Венецию стали осаждать миллионы туристов, местные жители купались в водах лагуны, но из-за овертуризма почти перестали это делать.

Венецию ежегодно посещают до 30 млн гостей.

Италия — европейская страна, сильнее всех пострадавшая из-за коронавируса. По состоянию на 19 марта в Италии 35,7 тыс. заболевших, скончалось почти три тысячи человек. Местные жители находятся в тотальной изоляции, им запрещено покидать свои дома.