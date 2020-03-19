"Сегодня вечером (18 марта — ИФ) от РЖД поступила информация, что для предотвращения распространения вируса и для обеспечения безопасности пассажиров курсирование поезда временно приостанавливается. Мы просим пассажиров, уже купивших билеты и желающих вернуть деньги, обратиться к предприятию Go Rail, ответственному за продажу билетов", — сказал BNS председатель правления Eesti Raudtee Эрик Лайдвеэ.

В связи с пандемией COVID-19 в мире и вероятным расширением распространения вируса на территории Эстонии правительство страны 12 марта приняло решение объявить о введении в Эстонии чрезвычайного положения.

Режим чрезвычайного положения установлен до 1 мая 2020 года, если правительство не примет иное решение.

"По согласованию с руководством AS Eesti Raudtee (Эстонской железной дороги) и в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции с 20 марта временно приостанавливается международное пассажирское сообщение между Россией и Эстонией. О возобновлении движения будет объявлено дополнительно", — сообщили в свою очередь РЖД.

Приостанавливается курсирование поезда № 34/33 Москва — Таллин (включая курсирующие с ним прицепные вагоны Москва — Санкт-Петербург) отправлением из Москвы с 20 марта и из Таллина с 21 марта, отмечается в сообщении.

Для обеспечения перевозки пассажиров, оформивших билеты на маршрут Москва — Санкт-Петербург, назначены дополнительные поезда по действующему расписанию поезда № 33/34. Посадка пассажиров на дополнительные поезда будет происходить по имеющимся проездным документам на отмененные рейсы поездов № 34/33 Москва — Таллин.

Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов в течение полугода после отмены. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обращаться в кассы на территории государства приобретения билета. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.