Туроператор "Индиго-Тур" сообщил о прекращении деятельности с 13 марта из-за невозможности исполнения своих обязательств в условиях снижения спроса и закрытия многих азиатских направлений из-за угрозы распространения коронавируса.

"Данная организация осуществляет деятельность во всех трех сферах туризма. К нам поступило заявление о прекращении деятельности только в сфере выездного туризма, а также заявление в ассоциацию по выездному туризму "Турпомощь" о возврате средств фонда персональной ответственности (ФПО). Обращений туристов туроператора не поступало", — рассказали в Ростуризме.

Как отметили в пресс-службе ведомства, с учетом размещенной на сайте туроператора информации в его адрес готовится уточняющий запрос.

По данным единого федерального реестра туроператоров, финансовая ответственность "Индиго-Тур" застрахована в СК "Гелиос" на 10 млн рублей, договор страхования действует до 27 июня 2020 года. Туроператор заявляет, что суммы финансового обеспечения хватит для возврата денег за несостоявшиеся поездки всем туристам.