"Есть люди, считающие себя героями современности, потому что они нарушают правила, а они на самом деле идиоты", — сказал министр в эфире радиостанции Europe 1.

Он заявил, что люди, покидающие без веской причины дом, подвергают риску свое здоровье, безопасность близких им людей и сотрудников медицинских служб.

Министр также пригрозил годом тюремного заключения и штрафом в 15 тыс. евро тем, кто продает поддельные формуляры с указанием причин выхода из дома — документ, который нужно носить с собой каждый раз при выходе на улицу.

Ранее директор Национального агентства здравоохранения Франции Женевьева Шен заявила, что ныне отведенных на карантин 15 дней будет недостаточно. Она отметила, что только через две-четыре недели после введения карантина можно будет наблюдать какие-либо изменения в динамике распространения вируса.

Она уточнила, что длительность карантинных мер будет зависеть от того, насколько неукоснительно население Франции будет их соблюдать.

Она добавила, что пик заболеваемости коронавирусом во Франции, вероятно, придется на середину — конец мая этого года.

Во Франции действует общенациональный карантин. Жителям разрешается ездить на работу в тех случаях, когда они не могут трудиться удаленно.

По последним данным, во Франции выявлено около 9,1 тыс. случаев заражения. Более 260 скончались, более 600 выздоровели.