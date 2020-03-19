Приложение Italia Virtual Reality уже доступно для скачивания в магазинах App Store и Google Play. С помощью него можно виртуально прогуляться по Риму, Милану и другим городам, поплавать по каналам Венеции, заглянуть в магазины и на фабрики, посетить виноградники, познакомиться с итальянской кухней, культурой и традициями.

Просмотр доступен в формате 360 градусов и VR – однако, для последнего понадобится специальная аппаратура. Все видео-прогулки записаны от первого лица, со временем будут добавлены новые видео.

Как пояснили порталу "Интерфакс-Туризм" в московском офисе национального агентства по туризму Италии (ENIT), приложение может оказаться полезным тем туристам, которые скучают по закрытым из-за эпидемии коронавируса итальянским достопримечательностям.

Италия – страна в Европе, наиболее сильно пострадавшая из-за коронавируса. Въезд в нее сейчас запрещен, местные жители находятся в тотальной изоляции. В настоящее время в Италии зафиксировано более 35 тыс. случаев заражения коронавирусом, число жертв достигло 2978 человек.